Omgevingsvergunning verleend voor trayveld en waterbassin in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een trayveld en waterbassin in Rijsbergen. Het besluit is verzonden op 15 september.

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Het gaat om werkzaamheden op locaties Rijsbergen (RBG01) K 76 en Rijsbergen (RBG01) K 77. De vergunning omvat onder andere bouwactiviteiten en het uitvoeren van werkzaamheden die geen bouwwerk zijn.

Met de vergunning kan gestart worden met het aanleggen van een trayveld, een veld voor het opslaan van planten in trays, en een waterbassin, een reservoir voor wateropslag. Deze ontwikkelingen zijn onderdeel van het omgevingsplan.