Bouw vrijstaande woning en inrit goedgekeurd in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een in- en uitrit bij Courtine 3.

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Op 16 september heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betreft een perceel aan Courtine 3, waar een vrijstaande woning wordt gebouwd en een in- en uitrit wordt aangelegd. Het besluit is naar de aanvrager toegezonden en geregistreerd onder nummer 0851Z260700000930.

De stukken die horen bij deze vergunning kunnen worden ingezien via contact met de gemeente Steenbergen.