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Bomenkap toegestaan aan Sint Jorispad in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van bomen op het Sint Jorispad 2.

Gevonden voor jou

Op 16 september heeft de gemeente Heeze-Leende een besluit genomen over een aanvraag voor het kappen van bomen aan het Sint Jorispad 2. De vergunning is goedgekeurd en heeft betrekking op het vellen van houtopstanden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 516349. Het besluit volgt de regels voor het kappen van bomen en gaat over het behoud van een veilige en duurzame leefomgeving.

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