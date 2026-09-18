Tilburgse wapentester krijgt toestemming voor binnenschietbaan

In Tilburg heeft Artillerie Inrichtingen Armaments B.V. toestemming gekregen voor een binnenschietbaan. De schietbaan wordt gebruikt om wapens en munitie te testen. De melding is afgehandeld op 16 september.

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Het bedrijf Artillerie Inrichtingen Armaments B.V. heeft op 14 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Tilburg voor het inpandig realiseren van een schietbaan. Deze locatie, aan Technopol 4, zal dienen voor het testen van wapens en munitie. Volgens de gemeente betreft het een milieubelastende activiteit.

Op 16 september is de melding afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend en de melding ligt niet ter inzage.