Kerstmarkt in Borkel en Schaft krijgt vergunning

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de kerstmarkt in Borkel en Schaft. Het evenement vindt plaats op 19 december op de Dorpsstraat.

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Op 15 september is besloten dat de kerstmarkt in Borkel en Schaft door mag gaan. Het evenement wordt gehouden op Dorpsstraat 50 in Valkenswaard. Het dossiernummer van de vergunning is 0000514850.

De kerstmarkt staat gepland voor 19 december 2026. Het evenement vindt plaats in het dorp Borkel en Schaft, dat onderdeel is van de gemeente Valkenswaard.