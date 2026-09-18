Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe kozijnen en erfafscheiding gepland in Roosendaal

In Roosendaal is een aanvraag gedaan voor het vervangen van kozijnen en het plaatsen van een erfafscheiding aan de Lucas van Leydenstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat om werkzaamheden aan een pand aan de Lucas van Leydenstraat 3. Het betreft het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van een erfafscheiding op het terrein. De aanvraag is ingediend op 12 september.

Wie meer wil weten, kan de ingediende plannen bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor van Roosendaal. Dit kan alleen op afspraak. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas als er een besluit is genomen over de vergunning.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Roosendaal

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.