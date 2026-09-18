Nieuwe kozijnen en erfafscheiding gepland in Roosendaal

In Roosendaal is een aanvraag gedaan voor het vervangen van kozijnen en het plaatsen van een erfafscheiding aan de Lucas van Leydenstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat om werkzaamheden aan een pand aan de Lucas van Leydenstraat 3. Het betreft het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van een erfafscheiding op het terrein. De aanvraag is ingediend op 12 september.

Wie meer wil weten, kan de ingediende plannen bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor van Roosendaal. Dit kan alleen op afspraak. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas als er een besluit is genomen over de vergunning.