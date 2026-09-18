Rucphen stelt volgordelijst transportcapaciteit 2026 vast

De gemeente Rucphen heeft een volgordelijst vastgesteld voor projecten die eerder transportcapaciteit voor elektriciteit nodig hebben. Dit is bedoeld voor woningbouw- en onderwijsinitiatieven vanwege netcongestie.

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Door een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is het voor sommige projecten lastig om tijdig aan stroom te komen. De regeling ‘Eerder Aanvragen’ biedt Rucphen de mogelijkheid om prioriteit aan te vragen bij netbeheerder Enexis. De volgordelijst bepaalt welke projecten en in welke volgorde deze aanvragen worden ingediend.

De lijst is opgesteld volgens beleidsregels waarin staat hoe projecten beoordeeld en gerangschikt worden. Factoren zoals bouwplanning, maatschappelijk belang en opleverdatum spelen hierbij een rol. Voor onderwijsprojecten geldt een aparte regeling.

De volgordelijsten zijn verdeeld over twee netblokken: Netblok B Etten-Leur en Netblok B Roosendaal. Op de lijst staan onder andere woningbouwprojecten in Zegge en Rucphen. De positie op de lijst geeft geen garantie op transportcapaciteit; Enexis beslist hierover.

De lijst zal worden gepubliceerd en betrokken ontwikkelaars krijgen bericht over de positie van hun project.