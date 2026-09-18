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Grond wordt toegepast aan Hollenhoekweg in Haaren
In Haaren is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Hollenhoekweg. Het gaat om een procedure volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.
De gemeente Oisterwijk heeft een melding behandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Hollenhoekweg in Haaren. Dit houdt in dat grond of baggerslib op deze locatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. De melding valt onder de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving.
De melding is op 16 september 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. Praktische informatie, zoals een gekoppeld zaaknummer, is beschikbaar voor verdere correspondentie.
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