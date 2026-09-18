Garage en loods mogen worden gebouwd in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor de bouw van een garage en loods aan de Oude Bredasebaan in Chaam.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 16 september 2026 verzonden. De bouw vindt plaats op het adres Oude Bredasebaan 11 in Chaam. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam.

Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is voor bouwwerkzaamheden zoals deze. Het adres is gelegen in postcodegebied 4861 NC.