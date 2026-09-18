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Verplaatsing opslagtank bij tankstation in Moergestel

Het Tamoil tankstation aan de Akkerweg in Moergestel heeft een melding gedaan voor het verplaatsen van een ondergrondse opslagtank voor propaan.

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Het gaat om een bestaande opslagtank met een inhoud van 1.200 liter. De melding werd op 30 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oisterwijk en is op 16 september afgehandeld.

De verplaatsing valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, dat regels stelt voor milieubelastende activiteiten. In dit geval betreft het het opslaan van propaan in een ondergrondse tank.

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