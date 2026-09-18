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Melding gebruik van grond op Pannenschuurlaan in Oisterwijk afgehandeld

De gemeente Oisterwijk heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie aan de Pannenschuurlaan.

Gevonden voor jou

Op 16 september 2026 is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Het gaat om een activiteit die het milieu en de bodem beïnvloedt, zoals het ophogen van een terrein.

Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen deze melding. Het zaaknummer dat bij deze procedure hoort, is Z2026-00023099.

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