Omgevingsvergunning voor zandwinning in Odiliapeel ingetrokken

De gemeente Maashorst heeft een omgevingsvergunning voor zand- en grondwinning aan de Hemelrijkstraat in Odiliapeel ingetrokken. Het besluit is op 16 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor zand- en grondwinning op een locatie aan de Hemelrijkstraat 2 in Odiliapeel. De gemeente heeft besloten de vergunning ambtshalve volledig in te trekken.

Het besluit is genomen onder zaaknummer Z/514047. Inwoners die meer informatie willen, kunnen de stukken opvragen bij de gemeente Maashorst. Het besluit is tot een bepaalde datum in te zien.