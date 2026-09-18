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Omgevingsvergunning voor zandwinning in Odiliapeel ingetrokken
De gemeente Maashorst heeft een omgevingsvergunning voor zand- en grondwinning aan de Hemelrijkstraat in Odiliapeel ingetrokken. Het besluit is op 16 september 2026 verzonden.
Het gaat om een vergunning voor zand- en grondwinning op een locatie aan de Hemelrijkstraat 2 in Odiliapeel. De gemeente heeft besloten de vergunning ambtshalve volledig in te trekken.
Het besluit is genomen onder zaaknummer Z/514047. Inwoners die meer informatie willen, kunnen de stukken opvragen bij de gemeente Maashorst. Het besluit is tot een bepaalde datum in te zien.
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