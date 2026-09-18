Plan voor 18 nieuwe woningen in Bergeijk krijgt ontwerpvergunning

De gemeente Bergeijk heeft een ontwerpvergunning afgegeven voor de bouw van 18 woningen aan de Dr. A. Hoynck van Papendrechtstraat. Vanaf 21 september is het besluit zes weken in te zien.

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Het gaat om een vergunning voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Dit maakt de bouw van 18 woningen aan de Dr. A. Hoynck van Papendrechtstraat planologisch mogelijk. Het ontwerpbesluit is digitaal te bekijken of op afspraak in het gemeentehuis.

Belangstellenden kunnen het ontwerpbesluit vanaf 21 september 2026 zes weken lang inzien. Eventuele reacties moeten binnen deze periode worden ingediend.