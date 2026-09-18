Someren staat tijdelijk afwijken van milieuregel toe

In Someren mag Glascoating Someren B.V. drie jaar een betonnen vloer gebruiken in plaats van een vloeistofdichte bodem. Het gaat om een tijdelijke afwijking van milieuregels.

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Het bedrijf Glascoating Someren B.V. aan de Kerkendijk in Someren heeft toestemming gekregen van de gemeente om tijdelijk af te wijken van artikel 4.508 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierdoor mag het bedrijf gedurende drie jaar een betonnen vloer combineren met organisatorische maatregelen in plaats van een vloeistofdichte bodem. Deze maatregel is specifiek bedoeld voor grootschalige tankactiviteiten.

Het verzoek hiervoor werd op 16 juni 2026 ingediend en het besluit is genomen op 16 september 2026. De gemeente geeft hiermee een tijdelijke oplossing, zodat het bedrijf kan blijven opereren zonder de standaard milieueisen volledig na te leven.