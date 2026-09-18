Woninguitbreiding in Esbeek krijgt groen licht

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Dorpsstraat 28 in Esbeek. Het besluit is op 15 september 2026 verzonden.

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De vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen volgens het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd.

Met deze uitbreiding krijgt de woning aan de Dorpsstraat meer ruimte. De locatie ligt in Esbeek, een dorp binnen de gemeente Hilvarenbeek.