KPJ Gilze viert 60-jarig jubileum met evenement in Molenschot

in Gilze en rijen

KPJ Gilze heeft een vergunning gekregen voor een jubileumevenement op 17 oktober. Het feest vindt plaats in Molenschot van twaalf uur ’s middags tot half twee ’s nachts.

Gevonden voor jou

Het evenement wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarig bestaan van KPJ Gilze. De festiviteiten vinden plaats op de Korte Hoogstraat 1 in Molenschot. De vergunning is op 16 september verleend.

Het programma begint om twaalf uur ’s middags en duurt tot half twee ’s nachts. De organisatie verwacht veel bezoekers en heeft toestemming voor het gebruik van de locatie en benodigde voorzieningen.