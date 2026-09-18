Uitweg bij Dahliaveld in Gilze wordt breder

In Gilze is een vergunning verleend voor het verbreden van een nog aan te leggen uitweg.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor het verbreden van een uitweg op het adres Dahliaveld 17. Het gaat om een nog te realiseren uitweg waarvoor al eerder een vergunning was verleend.

Het besluit is op 16 september 2026 verzonden. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in Gilze, maar een exacte startdatum is niet bekendgemaakt.