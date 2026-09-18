Gravin in Nieuwkuijk wordt woonerf met stapvoets rijden

De gemeente Heusden heeft besloten om de Gravin in Nieuwkuijk aan te wijzen als woonerf. Hiermee wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 15 kilometer per uur, wat beter aansluit bij de inrichting en het gebruik van de straat.

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De Gravin, een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Nieuwkuijk, was tot nu toe een 30 kilometer per uur zone. Na gesprekken met aanwonenden bleek dat zij deze snelheid als te hoog ervaren. Door de straat als woonerf aan te wijzen, wordt de verkeersveiligheid verbeterd, vooral voor voetgangers en fietsers.

Binnen een woonerf mogen voetgangers de volledige openbare ruimte gebruiken en moeten bestuurders hun rijgedrag hierop aanpassen. Het instellen van een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur zorgt voor een veilige woonomgeving en voorkomt hinder voor hulpdiensten door verkeerd geparkeerde voertuigen. De gemeente heeft verkeersborden geplaatst om de nieuwe situatie aan te duiden.