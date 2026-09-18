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Intocht Sinterklaas op 15 november in Den Hout
De intocht van Sinterklaas in Den Hout heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 15 november 2026 op de Houtse Heuvel.
Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De aanvraag voor het evenement werd op 25 augustus ingediend onder referentienummer 1103900.
De Houtse Heuvel in Den Hout zal op 15 november het decor zijn van de feestelijke intocht van Sinterklaas.
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