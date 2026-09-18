Intocht Sinterklaas in Oosteind krijgt vergunning

De intocht van Sinterklaas in Oosteind heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 15 november 2026 in diverse straten van het dorp.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de Sinterklaasintocht in Oosteind is verleend door de gemeente. Het feest zal op 15 november plaatsvinden en wordt georganiseerd in meerdere straten van het dorp.

De aanvraag voor de vergunning is op 2 september ingediend. Het referentienummer voor deze aanvraag is 1104515.