Oosterhout wil grond verkopen aan Enexis Netbeheer

De gemeente Oosterhout heeft plannen om twee kleine stukken grond in Den Hout te verkopen aan Enexis Netbeheer. Het gaat om percelen aan de Hespelaar en het Eindsepad.

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De gemeente Oosterhout wil twee percelen grond verkopen aan Enexis Netbeheer. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 13 vierkante meter aan de Hespelaar en een perceel van circa 15 vierkante meter aan het Eindsepad, beide in Den Hout. Volgens de gemeente is Enexis de enige geschikte partij voor deze verkoop.

Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van het energienetwerk in de regio en heeft de gemeente Oosterhout als werkgebied. De grond is bedoeld voor het plaatsen en onderhouden van een opstal die nodig is voor hun taken. De gemeente vindt het belangrijk dat bestaande afspraken worden nagekomen en dat de netbeheerder zijn werk goed kan uitvoeren.