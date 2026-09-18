Kermisfeest Riel mag doorgaan, vergunning verleend

Kermisfeest Riel 2026 heeft groen licht gekregen. De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het evenement, dat van 18 tot en met 21 september plaatsvindt aan de Kerkstraat in Riel.

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Het Kermisfeest in Riel mag dit jaar doorgaan. De gemeente Goirle heeft op 16 september een evenementenvergunning verleend voor de vierdaagse festiviteiten. Het evenement vindt plaats op de Kerkstraat ter hoogte van huisnummers 14 en 16.

Het programma start dagelijks om zeven uur ’s avonds. Op 18 en 19 september duurt het feest tot één uur ’s nachts, terwijl op 20 en 21 september de eindtijd half twaalf 's avonds is. De vergunning omvat ook alle benodigde ontheffingen en toestemmingen.