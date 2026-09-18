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Verbouwing en pré-mantelzorgwoning in Netersel toegestaan

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woonhuis en het gebruiken van een bijgebouw als pré-mantelzorgwoning aan De Ruttestraat in Netersel.

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De omgevingsvergunning voor deze plannen is op 15 september 2026 verleend. Het gaat om een renovatie van het woonhuis en het aanpassen van een bijbehorend bouwwerk. Dit bouwwerk mag voortaan gebruikt worden als pré-mantelzorgwoning, een woning bedoeld voor tijdelijke mantelzorg.

Met het besluit kunnen er wijzigingen komen in de omgeving van De Ruttestraat in Netersel. Het kenmerk van deze vergunning is ZBLA2026-001042.

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