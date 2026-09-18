Bladel verleent vergunning voor jubileumfeest De Muggezifters

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor het 55-jarig jubileumfeest van carnavalsvereniging De Muggezifters. Het evenement vindt plaats aan Rond Deel 6 in Bladel.

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Met de vergunning mag De Muggezifters hun jubileumfeest organiseren op de genoemde locatie. De gemeente heeft het besluit op 16 september 2026 genomen en vastgelegd onder kenmerk ZBLA2026-001408.

Het feest markeert een mijlpaal voor de carnavalsvereniging, die al 55 jaar actief is in de regio. De vergunning betreft toestemming onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.