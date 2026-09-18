Buurt BBQ op Emmaplein in Bladel mag doorgaan

Buurtvereniging Rond de Vijftak heeft toestemming gekregen voor een buurt BBQ op het Emmaplein in Bladel. Het evenement vindt plaats op 26 september 2026 bij het speeltuintje op het grasveld.

Gevonden voor jou

De gemeente Bladel heeft op 16 september 2026 een vergunning verleend voor de buurt BBQ. Het evenement wordt georganiseerd door Buurtvereniging Rond de Vijftak en heeft als kenmerk ZBLA2026-001464.

De barbecue zal plaatsvinden op het grasveld bij het speeltuintje van het Emmaplein. De vergunning maakt het mogelijk om op deze locatie een gezellig samenzijn te organiseren.