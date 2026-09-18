Vergunning verleend voor doorbreken binnenmuur in Vianen NB

In Vianen NB is een vergunning verleend voor het doorbreken van een binnenmuur. Het besluit, dat op 14 september is genomen, betreft een technische bouwactiviteit aan de Boskamp.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het doorbreken van een constructieve binnenmuur aan de Boskamp 9 in Vianen NB. Het besluit is op 14 september 2026 genomen en het zaaknummer is Z2026-00005752.

De activiteit valt onder een technische bouwactiviteit. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit, maar het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking ervan niet. Bij spoed kan een verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.