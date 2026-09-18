Oorlogsgeschiedenis komt tot leven op Camp Liberty: 'Heb de groene ziekte'

Op Camp Liberty komt de geschiedenis tot leven. Waar 82 jaar geleden Operatie Market Garden begon, staat deze week een groot historische kampement. Honderden deelnemers uit binnen- en buitenland brengen de bevrijding opnieuw tot leven met oude legervoertuigen, historische taferelen en verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven.

In een nagebootst veldhospitaal staat de 18-jarige Charlie Beukers. Met een origineel wit operatieschort aan staat hij aan de operatietafel. "We spelen hier na hoe het vroeger ging tijdens de Tweede Wereldoorlog." Vlak naast de operatietafel staat een originele ambulance uit die tijd. "Ik heb de ambulance gekregen als cadeau van mijn opa. Er zitten meerdere kogelgaten in. Die hebben we tijdens het restaureren laten zitten. Het raakt me wel, ik vind het heftig dat zelfs ambulances werden beschoten."

Charlie in het nagebootste veldhospitaal (foto: Tom Berkers).

Charlie haalt zijn kennis uit boeken en uit onderzoeken naar medische spullen uit de Tweede Wereldoorlog. "Ik heb de groene ziekte van mijn ouders gekregen", zegt hij lachend. Daarmee bedoelt hij zijn passie voor de militaire cultuur. "Daar ligt mijn interesse, ik hoop dat mensen dat zien."

Iets verderop staat Corné Lauwerijssen tussen een paar grote trucks en een hijskraan. "Ik vertel heel graag het verhaal van de onderhoudsingenieur, omdat hun rol achter het front onderbelicht is. Al waren zij juist van cruciaal belang om alles aan de gang te houden. De wegen en machines moesten immers onderhouden worden."

Corné op Camp Liberty (foto: Tom Berkers).

Een van de trucks, vol met gereedschap en werktuig, is van Corné. Hij heeft de truck jaren geleden met zijn broertje gekocht. "Het was een jongensdroom. Het zit in hart en nieren. Toen ik vijf jaar was heb ik dit ooit in een museum gezien. Toen wist ik meteen dat ik zo'n truck ooit zelf wilde hebben." Er stond er een te koop in de buurt en zo wist hij 'm op de kop te tikken. "Het leek een zeldzame droom, maar die is toch werkelijkheid geworden." Het zijn slechts twee van de honderden verhalen op Camp Liberty, weet organisator Anton van den Bol. "Iedereen kent de Hollywoodfilms waar je de vechtende soldaat ziet. Wij willen juist laten zien hoe het eraan toe ging áchter de frontlinie. Voor iedere soldaat aan het front waren er vijftien tot twintig soldaten nodig om die persoon aan de gang te houden."

Corné is druk bezig met zijn broer op Camp Liberty (foto: Tom Berkers).

De plek van het kampement is niet per toeval aan de Villenbraken. "Dit is heilige grond voor ons. In september 1944 zijn hier de geallieerden troepen opgetrokken richting Arnhem om Nederland te bevrijden. Iets verderop zijn de Amerikaanse parachutisten geland. Dit is dé originele plek waar Market Garden begon." "Het is één groot openluchtmuseum", vult hij aan. "Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Het is goed om te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We nemen het een beetje voor lief misschien, maar het is juist heel erg fragiel. Daarom moet het beschermd worden." Camp Liberty is tot en met 20 september gratis te bezoeken aan de Villenbraken 15 in Sint-Oedenrode.

Camp Liberty is vier dagen lang tussen Son en Nijnsel (foto: Tom Berkers).