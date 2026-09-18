'Heb je even voor mij' van Bauer begon als flop, nu krijgt het make-over

De grootste hit van Frans Bauer heeft een make-over gehad. ‘Heb je even voor mij’ kwam uit in 2003 en is sindsdien uitgegroeid tot een bekende meezinger. Nu, zo’n 23 jaar later, heeft de zanger voor zijn 40-jarig jubileum een remix op het nummer gemaakt samen met Billy Dans en Afro Bros. “Ik wilde iets bijzonders met het nummer doen."

Lieke van Bedaf Geschreven door

Frans Bauer zit nu veertig jaar in het vak en dat wilde hij groots vieren. “Normaal vier ik mijn eigen mijlpalen niet, maar dit wilde ik niet ongemerkt voorbij laten gaan”, vertelt hij in het radioprogramma KEIgoeiemorgen. Zo staat hij in 2027 twee keer in Ahoy en heeft hij nu dus een nieuwe versie van zijn grootste hit uitgebracht.

"Ik zat in de studio toen het nummer gemaakt werd en ik was er meteen gek op.”

Bauer schreef het nummer niet zelf, maar kan zich het moment dat hij het nummer voor het eerst hoorde nog goed herinneren. “Ik zat in de studio toen het nummer gemaakt werd en ik was er meteen gek op.” Toch was het in eerste instantie niet voor hem bedoeld: “Ik mocht het hebben als Jody Bernal het niet wilde.” De hele dag wachtte hij destijds in de studio en om half vijf kwam voor hem het nieuws dat hij het nummer mocht gaan opnemen. “De rest is geschiedenis.” Een hit was het zeker niet meteen. “Het was een flop totdat het de leader van de Bauers werd”, zegt de zanger. Met de remix als leader voor het nieuwe seizoen is het cirkeltje volgens Bauer wel rond.

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