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Vrijstaande woning in Son en Breugel krijgt groen licht

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een vrijstaande woning aan de Zandstraat.

Gevonden voor jou

Op 16 september heeft het College van burgemeester en wethouders van Son en Breugel toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Zandstraat. De exacte locatie is bekend onder kadastraal nummer C 7575.

De vergunning kan worden ingezien vanaf de datum waarop deze is verleend. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08483802743.

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