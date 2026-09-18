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Vergunning verleend voor tuinhuis en overkapping in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor de bouw van een tuinhuis en het legaliseren van een overkapping aan de Panterlaan.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 16 september 2026 genomen door het College van burgemeester en wethouders. De vergunning heeft betrekking op het adres Panterlaan 2 in Son en Breugel. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08483847717.

De vergunning kan vanaf de datum van het besluit digitaal worden ingezien. Belangstellenden kunnen daarvoor contact opnemen met de gemeente Son en Breugel.

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