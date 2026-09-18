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Verlenging bouwvergunning voor uitbouw Fransebaan Eindhoven

De bouwvergunning voor een uitbouw aan de voorgevel van een woning aan de Fransebaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-007439.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een bouwactiviteit aan de Fransebaan 528, waarbij een uitbouw aan de voorgevel van de woning gepland is. Het gaat om een ruimtelijke aanvraag die uitsluitend ter kennisgeving is.

De vergunning ligt niet ter inzage en er is op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar maken.

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