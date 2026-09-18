Verlenging vergunning voor werkzaamheden aan Hellingbaan Loofhoutpad

De vergunning voor werkzaamheden aan de Hellingbaan Loofhoutpad in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het verwijderen van een hellingbaan, het dichtzetten van een kelderwand en het plaatsen van een nieuwe deur.

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De verlenging heeft betrekking op verschillende activiteiten, waaronder bouwtechnische en ruimtelijke aanpassingen, werkzaamheden aan een monument en sloopactiviteiten buiten het omgevingsplan. De locatie van de werkzaamheden is aan het Loofhoutpad in Eindhoven.

Deze verlenging van de vergunning is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken.