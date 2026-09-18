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Legalisatie kamerverhuur aangevraagd voor pand in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om kamerverhuur te legaliseren aan de Lijmbeekstraat in Eindhoven. Het gaat om een pand op nummer 171. De vergunningaanvraag is op 16 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het legaliseren van kamerverhuur. Het pand dat het betreft, staat aan de Lijmbeekstraat 171. Het verzoek is ingediend op 16 september.

De vergunningaanvraag is voorlopig alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het proces bevindt zich in een voorbereidende fase.

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