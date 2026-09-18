Dichte container geplaatst bij woning in Julianahof Eindhoven

Bij een woning aan de Julianahof in Eindhoven is toestemming verleend voor het plaatsen van een dichte container. Het besluit op de aangepaste vergunning is op 15 september verzonden.

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Het gaat om een vergunningaanpassing met zaaknummer EHV-ZP2026-008151. De container mag worden geplaatst bij één woning op het adres Julianahof 14, 5611HX Eindhoven. Het gebruik van de openbare ruimte is hierbij toegestaan.

De aanpassing is verleend door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het besluit werd verstuurd op 15 september 2026.