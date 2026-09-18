Beperkingen opgelegd na bodemsanering in Ekkersrijt Eindhoven

In Eindhoven zijn gebruiksbeperkingen opgelegd vanwege achtergebleven bodemverontreiniging. Het gaat om restanten van vervuiling in de grond bij Ekkersrijt, na een eerdere sanering. Het besluit is genomen door het college op 15 september.

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De bodemverontreiniging op de locatie in Ekkersrijt, Eindhoven, heeft nog sterk vervuilde restanten met waarden boven de norm. Om deze reden heeft de gemeente gebruiksbeperkingen ingesteld, waardoor bepaalde activiteiten op deze grond niet meer toegestaan zijn. Het besluit is kadastraal geregistreerd.

Het gaat om de percelen in Woensel, sectie A, met nummers 4177, 4876 en 4882. Deze maatregel is bedoeld om verdere risico’s voor mens en milieu te beperken. Het besluit is onderdeel van de Omgevingswet.