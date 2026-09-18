Open container geplaatst aan de Ten Hagestraat in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container aan de Ten Hagestraat in Eindhoven. Het besluit is op 15 september 2026 verzonden.

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De container wordt geplaatst bij één woning aan de Ten Hagestraat 9, in het centrum van Eindhoven. Het gaat om gebruik van openbare ruimte waarvoor een aanvraag was ingediend. Het dossier heeft zaaknummer EHV-ZP2026-008877.

De toestemming is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het besluit is genomen en verzonden op 15 september 2026.