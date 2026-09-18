Polanenstraat in Terheijden tijdelijk afgesloten voor buurtbarbecue

De gemeente Drimmelen heeft besloten de Polanenstraat in Terheijden tijdelijk af te sluiten en een parkeerverbod in te stellen voor een buurtbarbecue.

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Van zaterdag 26 september 2026, vanaf twee uur 's middags, tot zondag 27 september 2026, één uur 's nachts, is de Polanenstraat in Terheijden gesloten voor verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen huisnummers 3 en 15.

Tijdens deze periode geldt ook een tijdelijk parkeerverbod. De afsluiting en het verbod zijn ingesteld vanwege een buurtbarbecue die daar plaatsvindt. De maatregelen kunnen korter of langer duren, afhankelijk van de situatie.