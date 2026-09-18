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Kerkstraat in Made afgesloten voor kermis op 27 september
De Kerkstraat in Made wordt op 27 september afgesloten vanwege de kermis. Er geldt ook een parkeerverbod.
De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven om de Kerkstraat in Made tijdelijk af te sluiten. Het gaat om het gedeelte bij het Fletcher Hotel. De afsluiting is van 13.30 tot 23.30 uur, maar kan indien nodig korter of langer duren.
Tijdens de afsluiting geldt ook een parkeerverbod in de straat. De verkeersmaatregelen zijn ingesteld vanwege het evenement dat op die dag plaatsvindt in verband met de kermis.
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