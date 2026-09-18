Parkeerverbod in Valkenbergstraat Made door werkzaamheden

In Made geldt tijdelijk een parkeerverbod in de Valkenbergstraat. Dit is nodig voor het aanleggen van kabels en leidingen.

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De gemeente Drimmelen heeft een parkeerverbod ingesteld aan de Valkenbergstraat in Made. Het verbod geldt vanaf 14 september 2026 om zeven uur ’s ochtends tot en met 9 oktober 2026 om vier uur ’s middags. Het kan mogelijk korter of langer duren, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Het parkeerverbod is van toepassing op het gedeelte van de straat ter hoogte van de huisnummers 15 tot en met 39. De maatregel is nodig vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.