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Afsluiting Fresiastraat in Made op 23 september voor kraanwerk
De Fresiastraat in Made wordt op 23 september tijdelijk afgesloten voor kraanwerk.
In verband met het plaatsen van een kraan heeft de gemeente Drimmelen besloten om de Fresiastraat af te sluiten en een parkeerverbod in te stellen. Dit geldt ter hoogte van huisnummers 12 tot en met 14.
De verkeersmaatregelen duren van acht uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags, maar kunnen indien nodig korter of langer duren. De gemeente vraagt begrip voor de tijdelijke situatie.
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