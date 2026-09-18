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Verkeersmaatregelen in Made voor zomercompetitie De Pedaalridders
In Made zijn op 27 september en 4 oktober tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.
De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor het afsluiten van enkele wegen en een parkeerverbod in Made. Dit geldt op zondag 27 september en zondag 4 oktober 2026 van kwart over negen tot elf uur ’s ochtends, of zolang als nodig is.
De verkeersmaatregelen zijn ingesteld vanwege de zomercompetitie van wielerclub De Pedaalridders. Het gaat om afsluitingen bij ingangswegen in de buurt van de zeilmakerij V.d. Werf en MADEinBILLUND. Ook geldt er een parkeerverbod aan de Brieltjenspolder.
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