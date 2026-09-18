Verkeersmaatregelen in Made voor zomercompetitie De Pedaalridders

In Made zijn op 27 september en 4 oktober tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor het afsluiten van enkele wegen en een parkeerverbod in Made. Dit geldt op zondag 27 september en zondag 4 oktober 2026 van kwart over negen tot elf uur ’s ochtends, of zolang als nodig is.