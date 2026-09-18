Tijdelijke verkeersmaatregelen Made voor najaarskermis

In Made worden diverse straten tijdelijk afgesloten en parkeerverboden ingesteld vanwege de najaarskermis. De maatregelen gelden van maandag 21 september tot en met woensdag 30 september.

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De gemeente Drimmelen heeft aangekondigd dat verschillende verkeersmaatregelen nodig zijn voor de najaarskermis in Made. Zo worden de Kerkstraat, Marktstraat, Molenplein, Raadhuisplein en Valkenbergplein afgesloten vanaf woensdag 23 september, 13.00 uur tot en met woensdag 30 september, 07.00 uur. Ook worden parkeerverboden ingesteld op deze locaties.

Bovendien wordt een gedeelte van de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis gebruikt als fietsenstalling van vrijdag 25 september, 16.00 uur tot en met dinsdag 29 september, 24.00 uur. Bij de rotonde Godfried Schalckenstraat geldt in dezelfde periode een parkeerverbod voor fietsen.

De parkeerplaats Schietberglaan en de Vinkenlaan zullen vanaf maandag 21 september, 08.00 uur worden afgesloten. Hier worden caravans van kermisexploitanten gestald. De maatregelen duren tot woensdag 30 september, 23.00 uur.

Daarnaast wordt de vrachtwagenparkeerplaats tijdelijk verplaatst van het terrein Madese Boys naar het parkeerterrein van zwembad de Randoet.