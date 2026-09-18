Grond wordt toegepast aan Eftelingsestraat in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond aan de Eftelingsestraat.

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De melding gaat over het gebruik van grond of baggerspecie aan de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel. Bij deze toepassing wordt grond of slib neergelegd, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of iets aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De melding is op 16 september 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Ook ligt de melding niet ter inzage.