Auto dreigt weggesleept te worden in Boxtel

Een zwarte Hyundai op de Annastraat in Boxtel moet binnen twee weken weg zijn. Het voertuig staat op een openbare parkeerplaats en dreigt te worden verwijderd door de gemeente.

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Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel heeft aangekondigd dat een zwarte Hyundai met kenteken 57-VPH-8 zal worden verwijderd als deze niet binnen veertien dagen na publicatie van het besluit wordt weggehaald. Het voertuig staat geparkeerd ter hoogte van Annastraat 130.

De gemeente is bevoegd om op te treden tegen overtredingen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wegenverkeerswet en andere relevante wetgeving. Het wegslepen van een voertuig valt onder bestuursdwang, waarbij de gemeente het recht heeft om voertuigen mee te voeren en op te slaan.

Het is nog niet duidelijk of de auto vrijwillig zal worden weggehaald. Als dit niet gebeurt, zal de gemeente het voertuig op eigen initiatief verwijderen.