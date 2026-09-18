Es met slechte conditie wordt gerooid in Boxtel

In Boxtel is besloten een es met slechte conditie te rooien op Dommeloord achter nummer 25. Het besluit is op 16 september verzonden en er zal een nieuwe boom worden herplant.

Gevonden voor jou

De gemeente Boxtel heeft een definitieve vergunning verleend voor het kappen van een es die in slechte staat verkeert. Het gaat om een boom aan Dommeloord, achter nummer 25. Na het rooien zal een nieuwe boom worden geplant.

Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure en op 16 september verstuurd. Wie de stukken wil bekijken, kan contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxtel.