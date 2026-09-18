Melding opslag goederen in Heusden

Frago Poultry B.V. heeft een melding gedaan voor het opslaan van goederen aan de Achtermijterbaan 1 in Heusden.

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De melding is op 24 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Asten. Het gaat om het opslaan van materialen die afkomstig zijn van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-013472.