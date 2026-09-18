Duiker aangelegd bij Onrooi in Boxtel voor betere waterafvoer

In Boxtel is besloten om een duiker aan te leggen bij Onrooi, nabij nummer 2. Dit verbindt twee bestaande watergangen en verbetert de waterafvoer.

Gevonden voor jou

De aanleg van de duiker bij Onrooi zorgt ervoor dat water gemakkelijker wordt afgevoerd tussen twee watergangen. Het besluit hiervoor is genomen door de gemeente en verzonden op 16 september 2026.

Het project valt onder een vergunning voor aanlegwerkzaamheden. Door de duiker onder de rijbaan te plaatsen, wordt het waterbeheer in het gebied verbeterd.