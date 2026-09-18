Tilburg Trappers opent seizoen tegen vernieuwd Herner EV

Tilburg Trappers speelt vrijdagavond de eerste wedstrijd van het nieuwe Oberliga-seizoen. De ploeg neemt het in de Hannibal-Arena op tegen het flink vernieuwde Herner EV.

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De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds en vormt meteen een pittige test voor Trappers. Herner EV heeft in de zomer flink geïnvesteerd in nieuwe spelers en beschikt nu over meer ervaring en scorend vermogen.

Bij de Duitse ploeg zijn onder andere Bauer Neudecker, Christian Kretschmann en Gianluca Balla nieuw. Neudecker, afkomstig uit de Oberliga Süd, staat bekend om zijn snelheid en scorend vermogen. Kretschmann brengt ervaring mee uit de hoogste Duitse divisies, terwijl Balla technisch sterk is en veel punten heeft verzameld in de Oberliga Nord.

Ook defensie aangepakt

Niet alleen aanvallend heeft Herner EV zich versterkt. In de verdediging zijn Christian Obu en Erek Virch erbij gekomen, samen met jong talent Jesper Müllejans. Obu en Virch moeten zorgen voor stabiliteit, terwijl Müllejans eerder al ervaring opdeed bij Herne.

De keeperspositie is door een blessure van Adam Beukeboom ook gewijzigd. Leon Jessler en Ole Blumenkamp vullen die nu aan, naast Dieter Geidl. De nieuwe samenstelling onder de lat is een interessant aandachtspunt voor de start van het seizoen.

Tilburgers moeten scherp beginnen

Voor Tilburg Trappers wordt het een belangrijke krachtmeting. Herner EV heeft veel nieuwe gezichten, maar de ploeg liet in de voorbereiding zien nog zoekende te zijn naar balans. Een recente oefenwedstrijd tegen Hammer Eisbären werd ondanks een vroege voorsprong verloren.

De Hannibal-Arena staat bekend om de fysieke weerstand die de thuisploeg kan bieden. Trappers zal vanaf de eerste face-off scherp moeten zijn om een goed resultaat te behalen in de openingswedstrijd van het Oberliga-seizoen.