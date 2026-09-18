Tilburg organiseert jaarwisselingsshows en subsidie

Tilburg pakt dit jaar weer groots uit met twee jaarwisselingsshows op 31 december. Daarnaast kunnen inwoners subsidie aanvragen voor activiteiten in hun buurt. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een vuurwerkvrije jaarwisseling.

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De gemeente Tilburg organiseert opnieuw twee jaarwisselingsshows op oudjaarsdag. Een show vindt plaats in de vroege avond in het Reeshofpark, terwijl er later op de avond een avondvullend programma wordt aangeboden op het Stadsforum. Beide evenementen worden uitgevoerd door Heron Fireworks en het Tilburgse straattheatergezelschap Close-act theatre. Door een combinatie van dans, muziek, theater, visuele effecten en een beperkt gebruik van vuurwerk zijn de shows minder afhankelijk van het weer en beter voor het milieu.

Naast de grote shows kunnen inwoners voor het derde jaar op rij subsidie aanvragen om zelf activiteiten te organiseren op 31 december. Per initiatief is maximaal 5.000 euro beschikbaar en het totale budget bedraagt 100.000 euro. De activiteiten moeten bijdragen aan een vuurwerkvrije jaarwisseling. Vorig jaar werden er 23 initiatieven georganiseerd, zoals een schaatsbaan in Berkel-Enschot, een oliebollenfeest in de Bomenbuurt en een rapcaravan op het Pieter Vreedeplein.

Subsidie aanvragen

Vanaf donderdag 1 oktober om tien uur ’s ochtends kunnen inwoners hun subsidieaanvraag indienen. Dit kan tot zaterdag 7 november, tenzij het beschikbare budget eerder op is. De gemeente Tilburg biedt deze mogelijkheid om de feestdagen in de wijken en dorpen op een leuke en veilige manier te vieren.

Op donderdag 24 september is er een bijeenkomst in de Raadszaal van het Stadhuis voor inwoners die inspiratie willen opdoen of hulp nodig hebben bij het aanvragen van de subsidie. Deze bijeenkomst duurt van zeven uur tot kwart over acht ’s avonds. Er zijn ook mensen aanwezig die vorig jaar een activiteit organiseerden om hun ervaringen en tips te delen.

Meer informatie over de jaarwisselingsshows en de subsidies wordt richting het einde van het jaar gedeeld op de website van de gemeente Tilburg.