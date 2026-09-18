Speciale FANzone bij PSV Vrouwen tegen FC Twente

PSV Vrouwen speelt zaterdag tegen FC Twente. Vooraf is er een FANzone met activiteiten op De Herdgang.

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De topper tussen PSV Vrouwen en FC Twente begint zaterdag om twee uur ’s middags op PSV Campus De Herdgang. Vooraf kunnen fans al vanaf kwart over twaalf terecht op de speciale FANzone, die wordt ingericht bij het Mark van Bommel-veldje en veld 1.

Op de FANzone kunnen bezoekers met een stickerkaart deelnemen aan verschillende activiteiten. Bij elke stand ontvang je een sticker en wie alle stickers verzamelt, maakt kans op een meet & greet met twee speelsters van PSV. Ook lopen er voorafgaand aan de wedstrijd speelsters rond op de FANzone.

Programma zaterdag

Vanaf twaalf uur ’s middags is het parkeerterrein van de Internationale School Eindhoven geopend. Ook kun je parkeren langs de Achtseweg Zuid. Verkeersregelaars helpen je hierbij. Voor fietsers is er een gratis fietsenstalling bij parkeerterrein P1 op De Herdgang. Rond kwart over twaalf gaan het stadion en de FANzone open, gevolgd door de aftrap om twee uur. Tijdens de rust is er een winactie met Phoxy, de mascotte van PSV. Na afloop van de wedstrijd, om vier uur, is er tijd voor handtekeningen en foto’s met de speelsters.

Catering en tickets

Bij de tribunes en op de FANzone zijn meerdere cateringpunten te vinden. Hier kun je met pin betalen. Tickets voor de wedstrijd zijn nog beschikbaar en kunnen eenvoudig worden besteld.